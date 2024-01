Priscilla Presley trauert: Lisa Marie in den Armen ihres Vaters

«Es ist jetzt ein Jahr her, dass du von uns gegangen bist, und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke und dich vermisse. Ruhe in Frieden, Lisa», schreibt Presley direkt an ihre Tochter gerichtet. «Du bist jetzt in den Armen deines geliebten Vaters. Nur das... gibt mir Trost. Mama»