Priscilla Presley trauert um «wundervollen Gastgeber» Richard Lugner

«Liebe Familie Lugner, Ihr Verlust tut mir zutiefst leid», heisst es in dem Kondolenzschreiben im Namen von Priscilla Presley. «Mein Herz ist in dieser schwierigen Zeit bei Ihnen und Ihren Freunden. Die Zeit, die ich mit Richard verbrachte, war wirklich eine Freude und die Teilnahme am Wiener Opernball war ein unvergleichliches Erlebnis. Richard war ein wundervoller Gastgeber und wurde schnell ein lieber Freund. Ich werde mich immer an den letzten Tanz mit ihm erinnern. Seine Abwesenheit ist ein grosser Verlust. Bitte nehmen Sie mein herzliches Beileid entgegen.»