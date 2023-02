Priscilla Presley und Bam Margera: Daher kennen sich die Stars

Dieses Lunch-Date hätten wohl die wenigsten so erwartet: «Jackass»-Star Bam Margera (43) hat auf Instagram ein Foto eines gemeinsamen Mittagessens mit Elvis Presleys (1935-1977) Ex-Frau Priscilla Presley (77) gepostet. Beide Stars haben in den vergangenen Wochen und Monaten schwere Zeiten durchleben müssen. So trauert Presley um ihre am 12. Januar an einem Herzstillstand verstorbene Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023), die nur 54 Jahre alt wurde. Ex-Skateboarder und Schauspieler Margera kämpft hingegen seit langer Zeit immer wieder gegen eine Alkoholsucht und psychische Probleme an. Seine Corona-Erkrankung im vergangenen Dezember hätte er zudem um ein Haar nicht überlebt.