Private Einblicke: Gisele Bündchen zeigt zum Vatertag Familienfotos

«Einen schönen Vatertag an alle Väter, aber besonders an meinen Papa», beginnt sie ihren Post. «Ich bin unbeschreiblich dankbar dafür, dich als unsere Basis, unseren Guide, unser Vorbild zu haben. Deine Resilienz und die Art, wie du das Leben mit Neugierde und Hingabe angehst, sind so inspirierend. Heute, mehr als sonst, möchte ich dir eine grosse Umarmung geben und dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Wie glücklich wir sein können, dich als Vater zu haben! Ich liebe dich, Papa!» In Brasilien wird der Vatertag traditionell am zweiten Sonntag im August gefeiert.