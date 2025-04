Privates Treffen von König Charles III. und Papst Franzikus

Vor genau 20 Jahren, am 9. April 2005, haben sich König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) das Jawort gegeben. An seinem Hochzeitstag hat das Königspaar im Rahmen einer mehrtägigen Italienreise mehrere Termine absolviert. Auch wenn ein glamouröses Staatsbankett am Abend den Tag gebührend beschliessen sollte, dürfte es wohl ein besonderes Treffen gewesen sein, das das Jubiläum gekrönt hat. Charles und Camilla haben Papst Franziskus (88) besucht, der erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde.