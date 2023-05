Sony bastelt offenbar an einem Vita-Nachfolger

Darüber hinaus wurde im April bekannt, dass Sony offenbar an einem neuen Handheld arbeitet, das derzeit auf den Projektnamen «Q Lite» hören soll. PS5-Insider Tom Henderson zufolge handelt es sich dabei optisch um ein mit einem PS5-Controller vergleichbares Gerät, das ein hochauflösendes 8-Zoll-Display in der Mitte hat. Es soll Remote Play unterstützen, aber auf Standalone-Titel weitestgehend verzichten - anders als noch bei der PS Vita, die sich trotz eigener Titel nie wirklich durchsetzen konnte. Um Remote Play so nutzen zu können, wie Sony sich das vorstellt, wäre künftig - im Gegensatz zur Vita - eine ständige Internetverbindung notwendig, was in der Gerüchteküche durchaus mit Kritik quittiert wird.