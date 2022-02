Procol-Harum-Sänger Gary Brooker ist gestorben

Mit «A Whiter Shade of Pale» wurden Procol Harum weltbekannt

Gary Brooker wurde 1945 in London geboren. In den 1960er Jahren war er zunächst Mitbegründer der Band The Paramounts. 1967 gründete er dann die Rockgruppe Procol Harum und wurde deren Sänger und Pianist. Besonders bekannt wurde der Song «A Whiter Shade of Pale», der die Hippie-Ära prägte.