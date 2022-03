Produkte aus dem Internet: Wie sich Onlineshopping verändert hat

Im Gegensatz zu Autobörsen wie Autoscout24 oder mobile.de bietet Autohero ausschliesslich Fahrzeuge aus dem eigenen Bestand und übernimmt die komplette Abwicklung des Autokaufs: von der Kaufberatung über die Bestellung und Bezahlung bis zur Lieferung vor die eigene Haustür. Wer will, kann sein altes Auto in Zahlung geben - und hat dank einer Geld-zurück-Garantie 21 Tage Zeit, den neuen Wagen ausgiebig Probe zu fahren. «Wie auch in anderen Bereichen hat die Corona-Pandemie zur Schliessung von physischen Verkaufsräumen geführt, weshalb sich auch der Online-Autokauf immer mehr als moderne Form etabliert», so der Geschäftsführer von Autohero Deutschland, Hamza Saber.