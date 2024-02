Produzent Jack Antonoff verteidigt Taylor Swifts Songwriting-Talent

Er steht felsenfest hinter Taylor Swift (34): Der Musikproduzent Jack Antonoff (39), mit dem die Sängerin seit 2012 sehr erfolgreich zusammenarbeitet, hat sich in einem neuen Interview dazu geäussert, wie er über Kritik am Songwriting–Talent seiner guten Freundin denkt. «Ich bin manchmal ein kleines Miststück», so Antonoff im Gespräch mit der «LA Times». «Aber wenn sich jemand an meine Freundin Taylor ranmacht, ist er für mich erledigt.»