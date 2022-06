In den vergangenen Monaten gab es unzählige Spekulationen über einen potenziellen Nachfolger für die Rolle des Geheimagenten. So fielen unter anderem Namen wie Regé-Jean Page (34), Henry Cavill (39), Aidan Turner (39) sowie Michael Fassbender (45) und Tom Hardy (44). Daniel Craig hatte nach «Keine Zeit zu sterben» seine MI6-Karriere nach fünf Filmen an den Nagel gehängt.