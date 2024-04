Prof. Dr. Joachim Sauer wird 75: Der Mann hinter Angela Merkel

Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, deren Mitglied er seit 2007 ist, nennt seinen Forschungsschwerpunkt: Quantenchemie grosser chemischer Systeme, was die «Süddeutsche Zeitung» (SZ) so übersetzt: «Er beschäftigt sich mit Zeolithen, Siliziumoxiden. Der Laie würde sagen, Sand. Aber der Laie sieht im Sand auch nur die Körner. Joachim Sauer sieht Moleküle, die sich zu unregelmässigen Gittern verbunden haben. Es gibt in ihnen Hohlräume wie in einem Schwamm, in die kann man etwas hineinbauen. Einen Katalysator zum Beispiel, einen Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt, die Aufspaltung von Erdöl etwa.»