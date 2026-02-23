Profitänzer verletzt: Mika Tatarkin tanzt nicht bei «Let's Dance» mit

Ionel hatte eigentlich vorgehabt, in dieser Staffel eine Pause von seinem TV–Engagement einzulegen. Der praktizierende Zahnarzt wollte sich nach eigener Aussage auf neue Projekte und seine Familie konzentrieren. «Manchmal bedeutet Nicht–dabei–Sein auch Zeit, andere Dinge zu vollenden», hatte er Ende Januar auf Instagram begründet. Durch seine Frau Patricija Ionel, die in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal mittanzt, könne er dennoch Teil der Show sein.