Programm steht fest: So läuft der Thronwechsel in Dänemark ab

Prinz Frederik (55) und seine Ehefrau Prinzessin Mary (51) werden in wenigen Tagen König und Königin von Dänemark sein. Königin Margrethe II. von Dänemark (83) hatte in ihrer traditionellen Neujahrsansprache verkündet, dass sie abdanken wird. Nun hat der Palast das vollständige Programm für den Thronwechsel enthüllt. «Am 14. Januar 2024 tritt Ihre Majestät die Königin als Königin von Dänemark zurück und vertraut den Thron Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen, an», schreibt das Königshaus in einer Erklärung. Dazu wurde der Zeitplan des Thronwechsels veröffentlicht.