Programmänderung: RTL setzt «Die Bachelors» aus

Erst seit einer Woche sind «Die Bachelors» bei RTL auf Sendung – und schon gibt es eine Unterbrechung. Der Sender pausiert an diesem Mittwoch, dem 25. Juni, die Ausstrahlung der zweiten Staffel. Das gab RTL kurzfristig am Dienstag bekannt. Die zweite Folge der Kuppelshow läuft demnach erst am 2. Juli. Dadurch verzögert sich auch das Finale. Felix Stein (32) und Martin Braun (35) vergeben ihre letzten Rosen nun am 27. August.