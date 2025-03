«Project Runway»: Die Dreharbeiten mit Heidi Klum gehen los

«Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen», schreibt Klum weiter. Denn die amerikanische Show, in der Schneidertalente gesucht werden, moderierte sie bereits sechzehn Staffeln von Beginn des Formats bis 2018. «Ich kann es nicht abwarten, dass die Staffel startet. Ich bin so froh, wieder hier zu sein», postet sie in einem weiteren Beitrag und verlinkt Co–Moderator, Modedesigner Christian Siriano (39).