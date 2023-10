«Promi Big Brother»: Ab diesem Moment beginnt die 24/7-Überwachung

Somit geht der 24–Stunden–Stream zwei Tage vor dem offiziellen TV–Start in Sat.1 (20. November, 20:15 Uhr) los. Wie in den vorangegangenen Staffeln bekommt das TV–Publikum der zehnten Ausgabe des Formats darin die Highlights des vergangenen Tages per Zusammenschnitt präsentiert. Die Challenges und Rausschmisse werden hingegen live präsentiert. Wer wirklich alles in Echtzeit sehen will, kommt um einen Joyn–Plus+–Account nicht umher.