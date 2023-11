«Promi Big Brother»: Auch Iris Klein und Jürgen Milski sind dabei

So sieht es im TV–Haus aus

In diesem Jahr gibt es einen neuen Standort: Die Produktion zieht von Köln–Ossendorf nach Köln–Bocklemünd um. Die erste Staffel 2013 hatte noch in Berlin stattgefunden. Mit dem Umzug kehrt die Show dennoch zu den Wurzeln zurück: Denn das Haus wird wieder zum Container – und Luxus gibt es dieses Jahr nicht. Was die Promis noch nicht wissen: Es wird nur einen Bereich geben, der sehr spartanisch gehalten ist. Der Kühlschrank ist leer, es gibt nur Haferflocken. Die Toilette ist nicht beheizt, und alle Teilnehmer müssen in einem Raum schlafen – in Hoch– und Doppelbetten. Privatsphäre gibt es also nicht. Zudem dürfte eine weitere Neuerung den Stars zusetzen: Sie müssen in Zweierteams Nachtwache halten – und alle zehn Minuten einen Buzzer im Innenhof drücken. Ansonsten geht überall im Container das Licht an und es ertönt ein schriller Alarm.