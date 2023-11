«Promi Big Brother»: Bewohner setzen Magier Philo vor die Tür

Ist dem Magier ausgerechnet ein Zigaretten–Verzicht zum Verhängnis geworden? Auch in Staffel elf wurde mal wieder deutlich, dass Nikotin–Entzug ein verlässlicher Garant für Drama ist – Philo war die gute Laune zuletzt jedenfalls wie weggezaubert. Freiwillig werde er sich zum Gemeinwohl der Gruppe nie wieder in Verzicht üben. Oder, wie er es ausdrückte: «Jetzt bin ich auch Arschloch.» Das schienen seine Mitbewohner in Anbetracht seiner Rauswahl zumindest latent bestraft zu haben. Zu allem Überfluss verletzte er sich beim Studiospiel kurz vor dem Zwangs–Exit auch noch am Handgelenk. Diagnose ungewiss, die Magier–Invalidenrente dürfte aber nicht drohen.