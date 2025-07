«Promi Big Brother»: Der Starttermin für die neue Staffel steht

Reality–Star Leyla Lahouar (29), die seit ihrer Hochzeit mit Mike Heiter (33) vor wenigen Tagen offiziell Leyla Heiter heisst, konnte sich im vergangenen Jahr in der Reality–TV–Show «Promi Big Brother» von Sat.1 durchsetzen. Wer ihr in der kommenden Staffel folgen wird, entscheidet sich ab dem 6. Oktober 2025. Diesen Starttermin für «Promi Big Brother» hat die ProSiebenSat.1–Gruppe am Donnerstag bekannt gegeben.