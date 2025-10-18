«Promi Big Brother»: Désirée Nick wurde nicht gerettet

Für die Nominierungen hatte sich der Big Brother wieder etwas einfallen lassen. Am Freitag sollte die Gruppe einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin bestimmen, der oder die sicher sein würde. Die Truppe entschied sich für Achim Petry (51), der daraufhin ebenfalls eine Person schützen durfte. Der Sänger wählte Karina2you, die nach ihm erneut jemanden retten konnte. So setzte sich das Ganze fort, bis nur noch Désirée Nick und Harald Glööckler (60) übrig waren. Die beiden landeten daher auf der Abschussliste. Dann waren wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Reihe. Nach der Abstimmung verliess Nick die Sendung. «Bleib tapfer mein Schatz», verabschiedete sie sich von dem Designer.