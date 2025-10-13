«Promi Big Brother»: Diese beiden Promis müssen nach Hause

Auch dieser Promi wurde rausgewählt

Die Promis im Container waren zu diesem Zeitpunkt lediglich über einen Auszug informiert. Umso kälter erwischt wurden sie dann kurz vor Ende der Show von der Neuigkeit, dass noch eine weitere Person ausziehen muss. Zur Wahl standen alle ausser Andrej Mangold, Social–Media–Star SatansBratan und Sänger Marc Terenzi (47). Bauleiter Achim Petry (51) hatte das Trio zuvor selbstlos in den Luxus–Bereich einziehen lassen – obwohl er auch sich selbst hätte schützen können.