«Promi Big Brother»: Diese Stars sind die Social-Media-Gewinner

Eine grosse Verliererin der Staffel auf Platz 3

Auf Platz 3 der «PBB»–Teilnehmer mit den meisten Instagram–Followern liegt eine Verliererin der Staffel. Elena Miras (32) musste den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sie musste mit ansehen, wie ihr Ex Mike seiner neuen Leyla einen Heiratsantrag machte. Mit einem Wachstum von 697.000 auf 752.000 Followern spielt sie immerhin in den sozialen Medien fast in einer Liga mit ihrer Konkurrentin und ihrem Ex.