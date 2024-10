«Promi Big Brother»: Dieser Star gewinnt das Finale

Da waren es nur noch fünf. Im Finale von «Promi Big Brother» stehen am Montag (20:15 Uhr in Sat.1 und im Stream bei Joyn): «Big Brother»–Urgestein Alida Kurras (47), Reality–Darsteller Matze Höhn (28) und Schauspieler Jochen Horst (63). Dazu kommt noch das Paar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), das sich gestern live im Container verlobt hatte, nach einem sanften Schubser vom grossen Bruder. Bei der Nominierung am Sonntag hatte sich ausser Jochen keiner getraut, das junge Paar zu nominieren. Doch es kann nur einen Gewinner der zwölften Staffel geben.