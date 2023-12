«Promi Big Brother»: Dominik Stuckmann musste seine Koffer packen

Vor allem Dilara Kruse (32), Marco Strecker (21) und Matthias Mangiapane (40) misstrauten Stuckmann und machten daraus auch keinen grossen Hehl. Der Ex–Bachelor, der sich zuvor oft als Mittelsmann, Diplomat und Streitschlichter in Szene setzte, spiele in ihren Augen ein falsches Spiel. Nach seinem Auszug versuchte Stuckmann sich zu erklären: «Ich habe gemerkt in dieser Zeit, es ist so wichtig, die Personen an seiner Seite zu haben, die einem wichtig sind.» Er freue sich auf seine Freundin Anna Rossow (34), die er direkt anschliessend in der «Late Night Show» traf.