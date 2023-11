«Promi Big Brother»: Drei weitere Stars ziehen in den Container

Das sind die neuen «Promi Big Brother»–Bewohner

Dilara Kruse ist die Ehefrau von Ex–Fussballnationalspieler Max Kruse (35). Die beiden haben einen gemeinsamen YouTube–Kanal namens «Die Kruses» mit 40.300 Abonnenten. «Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke», kündigt Dilara Kruse vor ihrem Einzug bei «Promi Big Brother» an. «Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding.» Am meisten Respekt habe sie davor mit so vielen fremden Menschen auf engem Raum zusammen zu sein – für Dilara «nochmal schlimmer als die 24–Stunden–Überwachung».