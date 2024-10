«Promi Big Brother»: Eine TV-WG im «Gelsenkirchener Barock»

Die Kandidaten der «Promi Big Brother»–Staffel

Neben Horst und Kerth als Promis in diesem Jahr mit dabei: Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Fussballer Max Kruse (36), «DSDS»–Sänger Daniel Lopes (47), Reality–TV–Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28), TikToker Sinan Movez (19), Promi–Reporterin Bea Peters (42), Reality–Darsteller Matze Höhn (28), «Big Brother»–Rückkehrerin Alida Kurras (47), Wildcard–Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Reality–Star Mike Heiter (32), der zusammen mit seiner Freundin Leyla Lahouar (28) das erste Paar bildet, das in den Container zieht. Heiters Ex–Partnerin Elena Miras (32) wird am Montag hinzustossen, was die Dynamik deutlich verändern könnte. Laut Sat.1 weiss das Paar nichts vom Einzug von Miras. Jene wiederum wisse nicht von der Teilnahme Lahouars.