«Promi Big Brother»: Herbes Ende für Paco Herb

Entscheidungsfindung führt beinahe zum Eklat

Erwischt hat es Reality–Star Paco Herb, Internet–Persönlichkeit Karina Kipp, «K11 – Kommissar» Michael Naseband und Profi–Spitzzunge Désirée Nick. Bei letztgenannter Streitfigur waren sich Laura und Erik dermassen uneins, dass «Big Brother» ihnen gar selbst mit einer Nominierung drohen musste, sollten sie nicht eine Entscheidung treffen. Am Ende setzte sich im Duell der Trotzköpfe Erik durch und hatte es sich im Haus neben der Nick nun wohl auch endgültig mit Laura verscherzt.