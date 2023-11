«Promi Big Brother»: Manuela Wisbeck spricht über ihre Freundin

Homosexualität zufällig entdeckt

In der Sat.1–Show berichtete sie auch, wie sie entdeckte, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt: «Ich war 16 und habe mich damals in einen Mann verliebt – also ich dachte, es wäre ein Mann. Aber es war eine Frau.» Das hat sie erst jedoch nicht gewusst: «Sie war so maskulin und sehr burschikos, dass ich gedacht habe, das wäre ein Mann. Dann sind wir tatsächlich zusammen gekommen, haben uns dann aber relativ schnell getrennt.» Denn sie habe erst gesagt, sie könne nicht mit einer Frau zusammen sein, sie sei nicht lesbisch. «Das war so der erste Umbruch. Ich bin im Dorf aufgewachsen. Da gibt es nur Mann und Frau. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt: ‹Manu, es ist egal und lass es einfach passieren.› Und danach habe ich mich tatsächlich immer nur in Frauen und Frauen in mich verliebt.»