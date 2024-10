«Promi Big Brother»: Mike Heiters aktuelle Freundin und Ex ziehen ein

In diesem Jahr wieder nur einen Bereich

Aufeinandertreffen werden die drei zu 100 Prozent. Anders als in den Vorjahren, in denen die Kandidaten in zwei oder sogar drei Bereichen lebten, gibt es in diesem Jahr nämlich wieder nur einen Bereich. Dadurch werde eine neue Gruppendynamik entstehen, sind sich die Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (53) sicher. So komme es nicht dazu, dass sich Kandidaten gar nicht treffen – man müsse jetzt mit jedem irgendwie auskommen.