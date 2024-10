«Promi Big Brother»: Mike Heiters Ex-Elena zieht live ein

Alida plaudert eine angebliche Affäre mit Jürgen Milski (60) aus. Der war sowohl bei «Big Brother» als auch bei der Promivariante eine Staffel vor ihr dran, später moderierten sie gemeinsam eine Show bei RTLzwei. Die Kameras hat Alida bei ihrem angeblichen Geständnis glatt vergessen. Schlagzeilen wollte sie nämlich nicht produzieren. Aber in über 20 Jahren Abwesenheit im Reality–TV staut sich eben was an.