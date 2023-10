«Promi Big Brother»: Peter Klein soll als Bewohner feststehen

Peter Klein machte vor allem am Rande des diesjährigen Dschungelcamps Schlagzeilen. Die Begleitung von Lucas Cordalis (56), der Ehemann von Daniela Katzenberger, freundete sich in Australien mit Yvonne Woelke (41) an. Die Schauspielerin Woelke begleitete ihrerseits Freundin Djamila Rowe (56) nach Down Under. Den beiden wurde eine Affäre nachgesagt, die sie beide jedoch bestritten. Dennoch kam es in der Folge zur Trennung zwischen den Eheleuten Peter Klein und Iris Klein (56), der Mutter von Katzenberger.