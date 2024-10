«Promi Big Brother»: TikTok-Star Sinan Movez muss gehen

Die Reality–Show «Promi Big Brother» geht langsam, aber sicher in ihre heisse Phase über. Erst am gestrigen Montag (14. Oktober) mussten zwei Teilnehmer den Container verlassen. Für Verena Kerth (43) und Promi–Reporterin Bea Peters war Endstation. Gleich in der nächsten Folge der Show, die am Dienstagabend in Sat.1 (auch auf Joyn) zu sehen war, erwischte es den nächsten Promi: TikTok–Star Sinan Movez (19), der in dem sozialen Netzwerk auf 2,6 Milliarden Follower kommt, wird von den Zuschauern herausgewählt.