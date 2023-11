«Promi Big Brother»: TV-Paartherapie für Iris und Peter Klein

Beziehungsprobleme «vor der ganzen Nation»

Er wolle sich nicht «vor der ganzen Nation» hinsetzen und die Beziehungsprobleme besprechen, hatte Peter noch erklärt. Doch in der Nacht auf den 23. November gab es dann doch eine Art TV–Paartherapie zu sehen, bei der auch er auspackte. Das Ex–Paar sollte zuvor unabhängig voneinander Fragen beantworten. Die Antworten schauten sich die beiden dann in der Live–Sendung vom Mittwoch gemeinsam an.