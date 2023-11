«Promi Big Brother»: Yvonne Woelke möchte in den Container einziehen

Nachdem Iris Klein in der ersten Live–Show am Montagabend spektakulär in den «Promi Big Brother»–Container eingezogen war, und dort auf ihren Ex–Partner traf, erhielt nun Peter Kleins vermeintliche Geliebte die Chance, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Zuvor hatte Woelke in einer Instagram–Story angekündigt: «Die Bombe platzt heute». Doch im «Promi Big Brother»–Studio war davon letztlich wenig zu spüren.