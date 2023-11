«Promi Big Brother»: Yvonne Woelke zu Gast in Live-Show

Daniela Katzenberger hofft, dass ihre Mutter nicht ausrastet

Denn die Frau, mit der Peter laut Iris Klein eine Affäre gehabt haben soll, ist live in Sat.1 zu Gast im Studio bei Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44). Das hat der Sender bestätigt. «Die Bombe platzt heute», kündigte auch Yvonne Woelke in einer Instagram–Story an. Zuvor hatte sie Iris Klein bereits vorgeworfen, das «Promi Big Brother»–Treffen von langer Hand geplant zu haben. Seit März hatten die Kleins keinen Kontakt mehr. Im Gegensatz zu seiner Noch–Frau habe er nicht gewusst, dass sie auch in den TV–Container ziehen würde. Dennoch reagierte er recht gelassen auf ihren Einzug.