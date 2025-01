Promi-Darts-WM 2025: Dieser Star hat das Rennen gemacht

Sechs Prominente haben am Sonntagabend, den 5. Januar, im Maritim Hotel in Düsseldorf um die Krone der «Promi–Darts–WM 2025» gekämpft. An ihrer Seite fünf Darts–Profis, die die prominenten Spieler und Spielerinnen unterstützt haben. Während eine prominente Teilnehmerin mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff sorgte, glänzte der derzeitig amtierende Darts–Weltmeister Luke Littler (17) mit Abwesenheit. Der Gewinner der «Promi–Darts–WM» stand nach einem aufregenden Final–Krimi nach mehr als vier Stunden um 00.43 Uhr endlich fest.