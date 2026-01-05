Schweizer Illustrierte Logo

In Bonn

«Promi-Darts-WM 2026»: Joey Kelly und Michael van Gerwen holen Titel

Seit 2017 veranstaltet ProSieben die «Promi–Darts–WM». In der achten Ausgabe setzte sich Joey Kelly mit Profi Michael van Gerwen gegen seine prominenten Mitstreiter durch.

Profi Michael van Gerwen (l.) siegte bereits zum vierten Mal bei der «Promi-Darts-WM» - diesmal mit Joey Kelly.
Profi Michael van Gerwen (l.) siegte bereits zum vierten Mal bei der «Promi-Darts-WM» - diesmal mit Joey Kelly. imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Musiker Joey Kelly (53) hat an der Seite von Profi Michael van Gerwen (36) die «Promi–Darts–WM 2026» gewonnen. ProSieben übertrug das mehrstündige Event am Sonntagabend live aus dem Maritim Hotel Bonn.

Van Gerwen ist Rekordtitelträger der Show

Im Finale konnte sich das Duo gegen den österreichischen Starkoch Alex Kumptner (42) und Profi Nathan Aspinall (34) zu später Stunde schliesslich durchsetzen. Für van Gerwen ist es bereits der vierte «Promi–Darts»–Titel. Er war bereits bei der Premiere 2017 sowie in den Jahren 2020 und 2023 erfolgreich. Damit ist der Niederländer Rekordtitelträger des Events.

Ins Halbfinale hatten es auch die Moderatorinnen Gülcan Kamps (43) mit Luke Humphries (30) sowie Cathy Hummels (37) mit Gian van Veen (23) geschafft. Van Veen war erst einen Tag zuvor in London Vize–Weltmeister geworden. Weltmeister Luke Littler (18) hatte nach seinem Sieg kurzfristig für die Show abgesagt – wie auch schon im Vorjahr.

Reiner Calmund und Ailton ohne Chance

Zudem waren angetreten: Reiner Calmund (77) mit Martin Schindler (29) und Ex–Fussballspieler Ailton (52) mit Stephen Bunting (40), die jedoch keine Chance hatten. Der Engländer Bunting war im Vorjahr ebenfalls an der Seite eines ehemaligen Fussballprofis angetreten: Patrick Owomoyela (46). Die beiden holten 2025 den Sieg.

Von SpotOn vor 2 Stunden
