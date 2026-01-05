«Promi-Darts-WM 2026»: Joey Kelly und Michael van Gerwen holen Titel

Van Gerwen ist Rekordtitelträger der Show

Im Finale konnte sich das Duo gegen den österreichischen Starkoch Alex Kumptner (42) und Profi Nathan Aspinall (34) zu später Stunde schliesslich durchsetzen. Für van Gerwen ist es bereits der vierte «Promi–Darts»–Titel. Er war bereits bei der Premiere 2017 sowie in den Jahren 2020 und 2023 erfolgreich. Damit ist der Niederländer Rekordtitelträger des Events.