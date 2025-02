Zwei neue Folgen des Promi-Ablegers

«Promi First Dates»: Paul Janke trifft auf «Lara Croft von Landshut»

Ur–Bachelor Paul Janke blamiert sich mit schalen Witzen, «Playboy»–Prinzessin Xenia von Sachsen will einen «besten Freund mit wahnsinnig gutem Sex» und Model Aminata Sanogo würde selbst den «alten Sack» Roland Trettl daten: «Promi First Dates» ist in eine neue Runde gestartet.