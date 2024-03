«Promi First Dates»: Was ist dran an Jutta Speidels «Fake»-Vorwürfen?

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news teilte der Sender mit: «Bei ‹Promi First Dates› treffen sich jeweils zwei Singles zu einem Blind Date. So war es auch bei Jutta Speidel und ihrem Date–Partner Franz.» Weiter heisst es in dem Statement: «Dass dieser in der Vergangenheit – neben seinem eigentlichen Beruf als Beamter – auch mal als Laiendarsteller gearbeitet hat, hat mit seiner Teilnahme am Format nichts zu tun. Er hatte einfach Lust, eine Frau kennenzulernen. Und am Ende ist es bei ‹Promi First Dates› wie im normalen Leben: Manchmal matcht es und manchmal nicht.»