Promi-Gäste: John Travolta besucht Olympische Spiele mit Tochter Ella

Wie eng die Verbindung von John Travolta und seiner Tochter ist, machte Ella an seinem 70. Geburtstag am 18. Februar deutlich. Bei Instagram schrieb sie zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, der immer an meiner Seite ist und der immer Licht und Schönheit in diese Welt bringt. Ich liebe dich über alles.» Mitte Juni schrieb sie in einem weiteren Beitrag: «Alles Gute zum Vatertag an meinen besten Freund, ich liebe dich so sehr, Papa.»