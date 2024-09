Promi-Stylistin Rachel Zoe: Trennung nach 26 Ehejahren

Die Beziehung des Paares war durchaus öffentlich: etwa durch die Serie «The Rachel Zoe Project», die von 2008 bis 2013 ausgestrahlt wurde. 2015 waren beide in «Fashionably Late with Rachel Zoe» zu sehen, und Berman ist auch als Co–Moderator des Podcasts «Climbing in Heels with Rachel Zoe» von iHeartRadio aufgeführt.