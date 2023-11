«Prominent getrennt»: Diese Ex-Paare wagen sich in die dritte Staffel

Dank solch zuverlässiger Zank–Formate wie «Das Sommerhaus der Stars» und «Temptation Island» kommt es in der deutschen Promiwelt in regelmässigen Abständen zu dramatischen Trennungen. Die Macher der Show «Prominent getrennt» dürfte das freuen – immerhin herrscht so ein steter Strom neuer Kandidatinnen und Kandidaten. Für die anstehende dritte Staffel steht das Line–up folgerichtig bereits fest. Nun hat Sender RTL die acht Ex–Paare enthüllt, die sich derzeit bei den Dreharbeiten der neuen Episoden in Südafrika befinden.