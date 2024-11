Auch Ingo Zamperoni trat an

Prominentenspecial bei «Wer wird Millionär?»: Bushido verzockt sich

Am Donnerstagabend quizzten Promis bei «Wer wird Millionär?» für den guten Zweck. Bushido, Ingo Zamperoni, Cindy aus Marzahn und Ralf Schmitz traten an. Dabei gab es bei den Telefonjokern familiäre Unterstützung sowie die Hilfe eines Millionengewinners. Am Ende verzockte sich ein Promi gehörig.