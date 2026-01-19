Promis setzen auf «2026 ist das neue 2016»-Trend: Das steckt dahinter

Als Filter noch neu waren

Für viele Menschen, die an dem Trend teilnehmen, handelt es sich jedoch einfach nur um eine unverfängliche Zeitreise, die an die eine oder andere Filter– und Mode–Sünde erinnert. So kamen 2016 etwa diverse Tools in den sozialen Netzwerken auf, die von den Nutzern teils inflationär benutzt wurden. Auch Stars wie Kendall Jenner oder Ariana Grande verpassten sich damals lustige Hundeschnauzen und Katzenohren, oder spielten in den Bildoptionen grosszügig an Sättigungs– und Weichzeichnungsregler. Was die Throwback–Fotos ebenfalls eindrucksvoll belegen: Um Choker–Ketten kamen 2016 auch viele Celebrity–Damen nicht umher.