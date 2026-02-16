«Promis unter Palmen»: Die Kandidatinnen und Kandidaten im Check

Franziska Temme – Vom «Bachelor» zur Promi–Romanze

Noch interessanter wird es, wenn es um die Teilnahme von Franziska Temme geht. Denn die Reality–Darstellerin und Eric Stehfest machten kürzlich mit einem Foto auf Instagram ihre Beziehung öffentlich. «Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet», hiess es in Anspielung auf «Promis unter Palmen» zu dem Bild. Temme hat rund 93.000 Abonnenten bei Instagram und startete ursprünglich nach ihrer «Der Bachelor»–Teilnahme durch und zeigte sich bei weiteren Kuppelformaten wie «Are You The One» oder «Ex on the Beach». Demnächst wird sie auch bei «The 50» zu sehen sein.