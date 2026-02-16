«Promis unter Palmen»: Die Kandidatinnen und Kandidaten im Check

Zwölf Promis, eine goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro Preisgeld: «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» geht ab dem 16. Februar wieder an den Start. Die Folgen laufen immer montags um 20:15 Uhr in Sat.1 (und auf Joyn). Welche Stars ziehen in die Villa?
Claude–Oliver Rudolph – Schauspiellegende im Reality–Test
Einen Ausflug ins Reality–TV wagt Schauspieler Claude–Oliver Rudolph (69). Er wurde durch Rollen in «Das Boot» oder «James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug» international bekannt und mimt insbesondere zwielichtige Charaktere. 2023 nahm Rudolph, der auch schon als Theaterintendant oder Synchronsprecher tätig war, an der RTL–Strategieshow «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» teil.
Anouschka Renzi – Schauspielerin mit Reality–Erfahrung
Schauspielkollegin Anouschka Renzi (61) hat schon ein paar mehr Realityformate hinter sich. Vom Dschungelcamp, in dem sie Platz sechs belegte, über den «Kampf der Realitystars» geht es jetzt in die «Promis unter Palmen»–Villa. Renzi, die rund 38.000 Instagram–Follower hat, kennen TV–Zuschauer aus Serien wie «Ein Fall für zwei», «Forsthaus Falkenau» oder «In aller Freundschaft».
Gina–Lisa Lohfink – Vom «GNTM»–Star zur Reality–Ikone
Erfahrene Reality–Grössen dürfen nicht fehlen: Gina–Lisa Lohfink (39) ist seit ihrer «GNTM»–Teilnahme ein gern gesehener Trash–TV–Gast. Sie liess sich unter anderem das Dschungelcamp, den «Kampf der Realitystars» oder das «Forsthaus Rampensau» nicht entgehen. «Beste Staffel ever», pries sie bei Instagram (332.000 Follower) die neuen «PuP»–Folgen an. «Es war mir eine sehr grosse Ehre dabei sein zu dürfen, vielen Dank nochmal.»
Silvia Wollny – Die Kult–Mama mit Container–Erfahrung
Silvia Wollny (61) kennen Doku–Soap–Fans als Grossfamilien–Oberhaupt aus «Die Wollnys – Eine schrecklich grosse Familie». Doch auch Reality–Shows liegen hinter ihr. 2018 konnte sie «Promi Big Brother» gewinnen, 2021 nahm sie am «Kampf der Realitystars» teil. Bei Instagram hat sie rund 523.000 Follower.
Eric & Edith Stehfest – Ex–Paar–Dynamik im Reality–Format
Reality–Fans sahen Edith Stehfest (30) im «Sommerhaus der Stars», im Dschungelcamp und zuletzt beim «Grossen Promi–Büssen». Wie wird sich die Kandidatin mit 145.000 Instagram–Abonnenten in der «PuP»–Villa schlagen? Besonders pikant: Auch Schauspieler, Autor und Reality–Star Eric Stehfest (36; 223.000 Instagram–Follower) ist mit dabei. Das Ex–Paar ist erstmals seit seiner Trennung gemeinsam in einer TV–Show zu sehen.
Franziska Temme – Vom «Bachelor» zur Promi–Romanze
Noch interessanter wird es, wenn es um die Teilnahme von Franziska Temme geht. Denn die Reality–Darstellerin und Eric Stehfest machten kürzlich mit einem Foto auf Instagram ihre Beziehung öffentlich. «Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet», hiess es in Anspielung auf «Promis unter Palmen» zu dem Bild. Temme hat rund 93.000 Abonnenten bei Instagram und startete ursprünglich nach ihrer «Der Bachelor»–Teilnahme durch und zeigte sich bei weiteren Kuppelformaten wie «Are You The One» oder «Ex on the Beach». Demnächst wird sie auch bei «The 50» zu sehen sein.
Martin Angelo – Der Reality–Vielteilnehmer mit Drama–Potential
«CoupleChallenge», «Prince Charming», «Charming Boys» oder «Kampf der Realitystars»: Martin Angelo (32) sorgte bei seinen bisherigen TV–Auftritten gerne für Drama. Ob es auch dieses Mal so sein wird? «Meine Schwächen sind, dass ich sehr impulsiv und launisch bin», gab er einmal in einem RTLzwei–Interview an. «Manchmal explodiere ich auch regelrecht.» Bei Instagram folgen ihm rund 37.000 Menschen.
Maurice Dziwak – Der selbsternannte «Löwe» des Reality–TV
Er hat sich unter dem Spitznamen «der Löwe» einen Namen als Reality–Star gemacht: Der Zweifachvater Maurice Dziwak (27; rund 283.000 Instagram–Follower) ist ein gefragter Kandidat im Trash–Universum. Zuschauer kennen ihn aus Formaten wie «Sommerhaus der Stars», «Kampf der Realitystars», Dschungelcamp oder «Forsthaus Rampensau». Bei seinen Auftritten fällt er vor allem durch unbändigen Ehrgeiz auf. «‹Promis unter Palmen› war ein richtig geiles Format», schwärmte er im Joyn–Interview. «Da werden spieletechnisch wieder Momente kreiert, das grenzt an Legendenstatus.»
Kevin Wolter – Bodybuilding–Influencer vor der TV–Kamera
Kann sich Kevin Wolter (38) unter den Reality–Grössen behaupten? Fest steht: Der Bodybuilding–Influencer mit rund 209.000 Instagram–Followern will derzeit nach einem finanziellen Absturz wieder auf die Beine kommen und seiner Karriere neuen Schwung verleihen. «Reality–TV ist ein eigener Kosmos», stellte Wolter nach den Dreharbeiten bei Instagram klar. «Promis unter Palmen 2026 war ein mentaler und menschlicher Selbsttest. Ehrlich. Intensiv. Und ich hatte überraschend viel Spass.»
Menderes Bagci – «DSDS»–Legende im Promi–Battle
Menderes Bagci (41) hat sich durch seine vielfachen, oft schrägen Teilnahmen an «Deutschland sucht den Superstar» einen Namen gemacht. 2016 holte er sich im RTL–Dschungelcamp den Sieg. Es folgten Auftritte bei «Promi Big Brother», «The 50» oder «CoupleChallenge». Rund 99.000 Instagram–Follower verfolgen seine Karriere als Sänger und Reality–Persönlichkeit.
Dilara Kruse – Spielerfrau und Reality–Queen?
Dilara Kruse (33), Ehefrau des Ex–Fussballprofis Max Kruse, hat nach ihrer «Promi Big Brother»–Teilnahme weitere Reality–Formate in Angriff genommen, darunter «CoupleChallenge», «The Power» oder «Forsthaus Rampensau». Ihre direkte und aufbrausende Art hat ihr dabei einen gewissen Ruf beschert. Bei Instagram folgen ihr etwa 130.000 Abonnenten.
Das Spielprinzip bleibt in der Sendung wie gewohnt: In Kapitänsspielen und Gruppenduellen kämpfen die Teilnehmer um ihren Platz in der Villa. Wer verliert, muss bei der Nominierungszeremonie zittern. Am Ende winkt dem Sieger ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro und die begehrte Goldene Kokosnuss.