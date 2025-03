«Promis unter Palmen»: Die Kim-Virginia-Festspiele sind vorbei

«Weniger Christo, mehr Nikola»

«Weniger Christo, mehr Nikola», raunt Kim. Sie macht sich also an Nikola Glumac (28) ran, den sie in der ersten Folge noch als «ein bisschen doof» bezeichnet hatte. Aber es gibt ja auch andere Qualitäten. Kim nötigt Nikola, ihr einen ringähnlichen Kaugummiautomaten–Schmuck überzustreifen und ihr Komplimente zu machen. Als Nikola mit denselben Worten später Melody Haase (31) lobt, zieht die sich von ihrem Rummach–Partner aus den ersten beiden Folgen zurück. Für Kim ist der Weg zu Nikola nun frei. Wie Fans mittlerweile wissen, sind die beiden heute tatsächlich verlobt und erwarten ihr erstes Kind. Bei «Promis unter Palmen» deutet sich das aber noch nicht an.