«Promis unter Palmen»: Dritte Staffel startet im Februar

Zwei Monate nachdem Sat.1 die Kandidaten von «Promis unter Palmen» bekannt gegeben hat, steht nun auch der Starttermin fest. Staffel drei beginnt am 17. Februar 2025. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Die acht Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV–Ausstrahlung bereitstehen. Die erste Folge gibt es bei dem Streamingdienst also schon am 10. Februar.