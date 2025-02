«Promis unter Palmen»: Iris Klein tritt gegen «Furunkel» Yvonne

Melodys Team verliert, unter anderem, da sich ein Gegner im «toten Winkel» an die Kapitänin herangeschlichen hat. Dieses Wort scheint es ihr angetan zu haben. Kim Virginia, die in Chris' Mannschaft angetreten ist, lässt sich in der thailändischen Hitze irgendwann mit Ansage fallen. Sie bricht ab und zieht sich in die Villa zurück. Kommt nicht nur in ihrem Team mittelgut an.