«Promis unter Palmen» Staffel vier: Starttermin steht fest

Zwölf Promis kämpfen um 50.000 Euro

Der Cast der neuen Staffel steht bereits seit Monaten fest. Zwölf Prominente ziehen in die thailändische Villa, darunter Claude–Oliver Rudolph, Anouschka Renzi, Sylvia Wollny, Gina–Lisa Lohfink und Maurice Dziwak. Ausserdem sind Dilara Kruse, Kevin Wolter, Menderes Bagci, Martin Angelo und Franziska Temme dabei. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte das Aufeinandertreffen von Edith und Eric Stehfest sorgen – das Ex–Paar ist erstmals seit seiner Trennung gemeinsam in einer TV–Show zu sehen.